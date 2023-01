Ce se întâmplă la Mariupol după ce Rusia a distrus orașul: "Aceste imagini vor fi folosite de Kremlin pentru a anula atrocitățile" VIDEO

Un cercetător finlandez explică o metodă odioasă de propagandă folosită de Rusia în ultimii ani.

Este ceea ce Pekka Kallioniemi, doctorand în rețele sociale, algoritmi și dezinformare, numește „propaganda prin arhitectură și reconstrucție”. Tactica are ca prim pas radarea de pe fața pământului, prin bombardamente și genocid, a unor comunități extinse. A fost deja aplicată de armata coordonată de Putin în Siria, în localități precum Alep.

"Rușii distrug localitatea, cultura locala, ucid localnicii și-i înlocuiesc cu liderii lor marionete, cu o cultură opresivă, fațade și arhitectură falsă și susțin apoi că au făcut cumva locul mai bun.

Aceeași tehnică de demolare a fost folosită „cu succes” de Rusia în 2008 la Gori, 2016 la Alep și bineînțeles în 2022 la Mariupol. Gori și Alep nu au devenit teritoriu rusesc la un moment dat, așa că acestea ar putea fi ignorate complet, dar Mariupol devine rapid noua navă amiral a „propagandei prin arhitectură și reconstrucție”.

Aceste fațade de blocuri au fost construite în doar câteva luni pentru a arăta că Rusia dorește să reconstruiască și să facă Mariupol mai bun decât sub conducerea „regimului de la Kiev”.

Aceste imagini și videoclipuri vor fi folosite pentru ca oamenii să uite toate atrocitățile pe care le-a făcut Rusia acolo, inclusiv înghețarea oamenilor în case, jefuirea și bombardarea unui spital și a unui teatru plin de femei și copii.

Acest instrument de propagandă funcționează și invers. Trolii și propagandiștii ruși adoră să arate consecințele și distrugerile după (și în timpul) intervențiilor militare americane.

One of the images shows Iraq, Libya, Yemen and Syria. Without defending the US and these invasions, it's worth mentioning that the only war where US was the main culprit, was Iraq, and that Syria was destroyed by Russia together with al-Assad.

