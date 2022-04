Mariupol, oraș-port în Ucraina, a fost una dintre cele mai bombardate regiuni de ruși, de când a început războiul.

Un clip video de aproximativ două minute, publicat pe Twitter și de agenția NEXTA, arată dezastrul din prezent. Clădirile sunt distruse, inclusiv cele rezidențiale, iar pe străzi nu se vede nicio urmă de supraviețuire.

Invadatorii ruși au ucis zeci de mii de civili în Mariupol de la începutul asediului. 90% din clădirile orașului au fost distruse.

