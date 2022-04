Cum sfidează soldații ucraineni din Mariupol ultimatumul înfiorător al rușilor. „Singura lor şansă de a-şi salva vieţile” VIDEO

Nu există nicio indicaţie din partea Ucrainei că va preda Rusiei oraşul asediat Mariupol, potrivit BBC.

Un consilier al primarului Mariupolului, Petro Andriuşcenko, a declarat pe Telegram că, în ciuda "ultimatumului Rusiei pentru trupele rămase" în oraş, "apărătorii noştri continuă să reziste".

Andrişcenko a adăugat că ostilităţile din Rusia nu se limitează la combinatul siderurgic Azovstal, unde se spune că ar fi cazaţi soldaţi ucraineni.

„În timpul luptelor, ocupanţii au bombardat din nou case private cu artilerie grea”, a spus el.

Ministrul rus al Apărării a declarat că dacă forţele ucrainene de la Mariupol depun armele până duminică, începând cu ora 03.00 GMT (06.00, ora României), vieţile lor vor fi cruţate, a informat agenţia de presă rusă Tass, citată de BBC.

Conform BBC, luptătorii ucraineni şi "mercenarii străini" pot depune armele între orele 06.00 şi 13.00.

Ei vor fi trataţi în conformitate cu convenţia de la Geneva privind prizonierii de război.

"Resturile grupării ucrainene de luptători la Mariupol sunt în prezent blocate complet pe locul uzinei metalurgice Azovstal. Singura lor şansă de a-şi salva vieţile este să depună voluntar armele şi să se predea”, afirmase purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

Tot sâmbătă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că “eliminarea” ultimilor soldaţi ucraineni din oraşul Mariupol asediat de armata rusă “ar pune capăt oricăror negocieri de pace” cu Moscova.

⚠️📽️ Mariupol: TU-22M3 flies to bomb the remaining Ukrainian troops in Azovstal.#Ukraine️ #UkraineRussianWar #war #PutinsWar #WARINUKRAINE pic.twitter.com/RVfx1LH9ux