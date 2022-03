Peste o sută de persoane au fost scoase din Teatrul din Mariupol. Italia s-a oferit să refacă clădirea

Ministrul Culturii din Italia a transmis că țara sa este gata să reconstruiască Teatrul bombardat din Mariupol, în care se adăposteau aproximativ o mie de ucraineni, majoritatea femei și copii.

„Italia este gata să reconstruiască Teatrul din Mariupol. Cabinetul de Miniștri a aprobat propunerea mea de a oferi Ucrainei resursele și mijloacele pentru a o reconstrui cât mai curând posibil. Teatrele din toate țările aparțin întregii umanități”, a transmis oficialul italian.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit.

Thanks @dariofrance. You set a good example to follow. Together we will rebuild the country to the last brick. https://t.co/ZPplHWVpAl