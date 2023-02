Ministrul Muncii, Marius Budăi, a răspuns miercuri, 22 februarie, acuzațiilor conform cărora și-ar fi sunat două colege noaptea, după ce ar fi consumat alcool.

Reacția ministrului a venit în ziua în care peste 40 de ONG-uri i-au cerut demisia.

”Sunt și eu tată, soț, fiu. Am fost crescut doar de mamă, care m-a susținut și m-a ghidat în viață cu anumite reguli și conduite și care m-a susținut cu foarte mari sacrificii. De aceea, înțeleg foarte mult să respect femeia.

Am răspuns tot timpul transparent și prompt presei, indiferent că eram cu familia, într-un eveniment privat, că luam masa sau pur și simplu discutam, am înțeles să răspund presei, dar pe lucruri care privesc cetățenii români, veniturile cetățenilor români și mai ales măsurile care vin în beneficiul lor”, a declarat ministrul Muncii, pentru Libertatea, explicând reacția întârziată la scandal.

Marius Budăi s-a declarat ”foarte afectat de ce s-a scris”, precizând că sunt ”minciuni și neadevăruri”.

”Regret că s-a creat în societate și în interiorul partidului nostru o asemenea discuție. Noi suntem cu toții oameni de stânga și înțelegem să susținem egalitatea de gen.

În primul mandat, am promovat și m-am luptat la nivel de Comisie Europeană să aprobăm și să promvăm directiva egalității de gen. Din discuțiile cu doamne doctor, am înțeles să promovez pentru procedura de fertilizare in vitro, pentru doamnele care își doresc să devină mame, un concediu suplimentar de 3 zile”, a adăugat ministrul Muncii.

Întrebat dacă și-a abordat colegele noaptea, după ce a consumat alcool, ministrul a răspuns: ”Nu aveam cum să fac așa ceva, este neadevărat și fals.”

Referitor la reacția familiei sale, Marius Budăi a spus: ”Este un lucru pe care vreau să-l țin în sufletul meu. Vă dați seama că nu a fost ușor, însă familia mă susține. Repet, în calitatea mea de soț, de om de stânga, de om și de ministru, nu există să nu respect femeile, să nu sprijin atunci când sunt solicitat.”

Despre cererea celor 42 de ONG-uri, ministrul a spus că speră ca răspunsul dat ”să clarifice situația”.