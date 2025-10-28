Fost ministru al Muncii: ”Cu impozitarea progresivă propusă de PSD, situația bugetară ar fi arătat cu mult mai bine”

Implementarea impozitării progresive, măsură propusă de PSD, ar fi dus la o situație bugetară curentă mult mai bună, insistă deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, marți, 28 octombrie. Social-democratul susține că nu ar fi fost nevoie de alte majorări de taxe, dacă impozitarea ar fi fost progresivă, iar veniturile bugetare s-ar fi consolidat pe termen lung.

Potrivit acestuia, în pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut.

„Am văzut execuția bugetară pe primele 9 luni publicată de Ministerul Finanțelor! Nu ne prezintă situația pe luna septembrie, ca să nu se vadă unele efecte negative ale austerității, cum ar fi, de pildă, scăderea veniturilor din accize, în ciuda creșterii acestora. Asta reflectă clar o prăbușire a consumului. De remarcat că, în pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut. Practic sunt egale. Deci doar pentru atât? Doar pentru atât am chinuit populația cu creșteri de TVA, cu majorări de dividende, cu CASS la pensii, la mame, la veterani, la călugări și călugărițe și s-a refuzat o discuție serioasă despre aplicarea impozitării progresive propuse de PSD?”, a scris Budăi marți pe Facebook.

El atrage atenția că, dacă nu s-ar fi menținut investițiile publice pentru care „s-a luptat PSD în cadrul Coaliției”, astăzi deficitul Guvernului Bolojan „ar fi fost mai mare decât deficitul Guvernului Ciolacu”.

„Un simplu „Mulțumesc!” ar fi fost conduita corectă, dar să nu ne facem iluzii... Dacă s-ar fi acceptat impozitarea progresivă propusă de PSD și aplicată cu succes în toate țările dezvoltate din UE și nu numai, cu scăderea poverii pe veniturile mici, astăzi situația bugetară ar fi arătat cu mult mai bine. Nu ar fi fost nevoie de alte majorări de taxe, iar veniturile bugetare s-ar fi consolidat pe termen lung”, susține fostul ministru social-democrat.

