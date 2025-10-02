Un lider PSD, atac fără perdea la premierul Bolojan. "Hai să oprim această nebunie! Reforma nu înseamnă disponibilizări făcute din topor"

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:47
Ilie Bolojan, premierul României FOTO gov.ro

Marius Budăi îl atacă vehement pe premierul Ilie Bolojan, criticând planurile de concedieri procentuale în administrația publică și subliniind că reforma reală trebuie să vizeze digitalizarea, eficientizarea și profesionalizarea, nu tăieri arbitrare de personal.

Fostul ministru al Muncii a postat un mesaj pe Facebook în care scrie că Bolojan își face un brand din faptul că dă oameni afară.

"Pentru unii, „reforma administrației” înseamnă doar să dai oameni afară, într-un procent prestabilit: 40%, 20%, 15% etc. Unii chiar își fac un brand din asta! Dar eu întreb: cine și cum stabilește procentul corespunzător? Nu cumva ar trebui ca procentul să rezulte la final, după ce digitalizăm serviciile și reducem birocrația inutilă? Căci abia atunci vom ști ce este în plus!

Acolo unde există în sistemul public angajați care nu își merită salariul, care nu-și fac bine treaba sau care pur și simplu nu fac nimic esențial trebuie să îi luăm parteneri pe acei angajați care își fac datoria cu dăruire și să ne ajute în această reformă. Dar nimeni nu poate spune dinainte câte procente trebuie tăiate. Procentul rezultă la final!", spune Budăi.

El critică și abordarea rigidă a lui Ilie Bolojan.

"Domnule premier, scopul reformei nu este să dai oamenii afară, ci să faci un sistem mai performant! Nu înțeleg acest stahanovism de tip sovietic, prin care se stabilesc din burtă procente pentru următorul cincinal! Concedierile în masă, de-a valma, fără o viziune clară de eficientizare a cheltuielilor publice și fără alternative pentru cei disponibilizați înseamnă doar să muți problema pe o altă pagină a bugetului de stat", arată reprezentantul PSD.

Budăi spune că este o iluzie că în acest fel se va face economie.

"Unii vor câștiga procese, cu despăgubiri de zeci de milioane. Alții vor fi șomeri, cu ajutoare de șomaj, plătite din buget. Alții vor pleca din țară și nu vor mai contribui cu nimic în România, nici la pensii și nici la sănătate. Iar alții vor pleca la pensie, sau chiar vor rămâne pe drumuri. Deci hai să oprim această nebunie! Reforma reală înseamnă debirocratizare, digitalizare, reorganizare, profesionalizare. Nu disponibilizări de-a valma, făcute din topor!", transmite fostul ministru.

