Marius Budăi susține că știa de ororile de la căminele din Voluntari din februarie: „De atunci ministerul colaborează cu cei care realizează anchetele”

Ministrul Muncii Marius Budăi declarat că știa despre ororile petrecute la azilele din Ilfov încă de când acestea au fost prezentate în presă şi a menţionat că din februarie ministerul colaborează cu cei care realizează anchetele.

Marius Budăi a fost întrebat vineri, la finalul şedinţei de Guvern, când a aflat Ministerul Muncii despre ororile de la azilele din judeţul Ilfov.

“Dacă vorbim de orori, aşa cum au fost prezentate în presă, exact de când am prezentat în presă. Dacă vorbim de acel calendar, avem un calendar în care din februarie colaborăm cu cei care realizează anchetele şi am pus la dispoziţia dumnealor toate aceste dosare şi multe altele pe care dumneavoastră le vedeţi aici”, a afirmat Budăi.

El a fost informat că există şi o anchetă jurnalistică din luna februarie care arată aceste orori din azile.

“Nu numai de atunci şi din august anul trecut am avut un control, acel control a fost pus la dispoziţia anchetatorilor, dar şi rezultatele lui la dispoziţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului….(….) Nu am posibilitatea să închidem aceste centre, avem punem la dispoziţia celor care furnizează servicii sociale şi contractează servicii sociale, conform legii, care sunt DGASPC-urile, informaţiile. Nu fac o pasare a vinei, nicidecum. Am lucrat şi la Protecţia Copilului, am lucrat şi în AJPIS, lucrez şi în Ministerul Muncii, am lucrat şi la Casa de Pensii. Vă spun exact cum este legislaţia. Cel care contractează un serviciu, indiferent că vorbim de un serviciu social de această dată, de orice şi îl ordonanţează la plată lunar şi plăteşte lunar, are obligaţia să verifice dacă serviciul respectiv a fost furnizat la standardele minime contractate sau dacă produsele respective au fost furnizate conform contractului şi abia după aia avizeze şi faci curat”, a completat ministrul Muncii.

