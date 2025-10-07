Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 10:20
525 citiri
Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"
Budăi îi cere lui Ilie Bolojan să "schimbe macazul" FOTO gov.ro

Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, critică măsurile de austeritate și cere Guvernului să treacă la stimularea economică, susținând că restricțiile introduse de premierul Bolojan au dus la scăderea consumului populației cu 7,2% într-o singură lună. Potrivit liderului PSD, doar prin politici de încurajare a economiei se poate evita încetinirea activității economice și reducerea veniturilor la buget.

"Este clar că austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar. Trebuie să trecem pe linia stimulării economice! Datele INS arată că am avut dreptate! PSD a avertizat că nu merge doar cu austeritate! Mesajele alarmiste despre riscul intrării în 'incapacitate de plată' nu au adus nimic bun în economie, și am spus asta", transmite fostul ministru.

Marius Budăi arată că măsurile Guvernului au cauzat prăbușirea consumului, ceea ce va duce la sufocarea economiei.

"În doar o lună, după introducerea măsurilor de austeritate promovate de domnul Bolojan, consumul populației s-a prăbușit cu 7,2%! Pe înțelesul tuturor, oamenii cumpără mai puțin, se vând mai puține produse și servicii, firmele își reduc activitățile și probabil își vor reduce cheltuielile și personalul. Economia încetinește, iar veniturile la buget o iau în jos. Statul încasează mai puțin TVA, mai puțin impozit pe profit și mai puține contribuții la sistemul de pensii și la sănătate. Deci, direcția este greșită, așa cum spun peste 70% dintre cetățenii români! Direcția corectă este să încurajăm economia, nu să o sufocăm! PSD a pus soluțiile pe masa de dialog a Coaliției!", susține Budăi, care avertizează și că este necesară "o decizie, cât mai curând".

”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare
”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare
Propunerile PSD pentru reforma administrației publice, care oferă soluții alternative tăierilor de personal cerute de premierul Bolojan, arată că prezența social-democraților în coaliție...
Lia Olguța Vasilescu, despre reforma din administrația publică: ”Vrem minim 10% reduceri de personal la centru, după tăieri repetate la nivel local”
Lia Olguța Vasilescu, despre reforma din administrația publică: ”Vrem minim 10% reduceri de personal la centru, după tăieri repetate la nivel local”
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a subliniat prioritățile partidului în reforma administrației publice, după ședința conducerii PSD de luni, 6 octombrie. Social-democrații ar fi de...
#marius budai, #critica, #guvernul bolojan, #masuri austeritate, #scadere consum , #stiri Marius Budai
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Tradarea a venit la final": Cum l-a fortat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu sa accepte planul sau pentru oprirea razboiului din Gaza
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa
ObservatorNews.ro
Vietile infractorilor romani in Marea Britanie. Fura, nu fac inchisoare si primesc bani ca sa plece

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Eugen Tomac anunță planurile președinției pentru Diaspora: ”Românii care locuiesc peste hotare să se poată implica în dezvoltarea economică și socială a României”
  2. Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
  3. ”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare
  4. Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții. Unde vor fi trimiși Cristian Diaconescu, Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE
  5. Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"
  6. Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. ”Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
  7. Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
  8. Olguţa Vasilescu acuză Guvernul că interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. „Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”
  9. Ședință crucială a coaliției de guvernare: Partidele decid câți funcționari din primării vor fi concediați
  10. Candidat unic PSD-PNL-USR la București, misiune imposibilă. Particularitatea acestor alegeri care îndeamnă partidele să aibă un candidat propriu