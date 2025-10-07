Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"

Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, critică măsurile de austeritate și cere Guvernului să treacă la stimularea economică, susținând că restricțiile introduse de premierul Bolojan au dus la scăderea consumului populației cu 7,2% într-o singură lună. Potrivit liderului PSD, doar prin politici de încurajare a economiei se poate evita încetinirea activității economice și reducerea veniturilor la buget.

"Este clar că austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar. Trebuie să trecem pe linia stimulării economice! Datele INS arată că am avut dreptate! PSD a avertizat că nu merge doar cu austeritate! Mesajele alarmiste despre riscul intrării în 'incapacitate de plată' nu au adus nimic bun în economie, și am spus asta", transmite fostul ministru.

Marius Budăi arată că măsurile Guvernului au cauzat prăbușirea consumului, ceea ce va duce la sufocarea economiei.

"În doar o lună, după introducerea măsurilor de austeritate promovate de domnul Bolojan, consumul populației s-a prăbușit cu 7,2%! Pe înțelesul tuturor, oamenii cumpără mai puțin, se vând mai puține produse și servicii, firmele își reduc activitățile și probabil își vor reduce cheltuielile și personalul. Economia încetinește, iar veniturile la buget o iau în jos. Statul încasează mai puțin TVA, mai puțin impozit pe profit și mai puține contribuții la sistemul de pensii și la sănătate. Deci, direcția este greșită, așa cum spun peste 70% dintre cetățenii români! Direcția corectă este să încurajăm economia, nu să o sufocăm! PSD a pus soluțiile pe masa de dialog a Coaliției!", susține Budăi, care avertizează și că este necesară "o decizie, cât mai curând".

Ads