Ministrul Muncii, pe tema vârstei de pensionare: „Mai întâi trebuie să prelungim speranța de viață sănătoasă, apoi să prelungim viața activă”

Înainte de o discuție legată de o creștere a vârstei de pensionare, trebuie luate măsuri pentru ridicarea speranței de viață sănătoasă, care momentan, în România este în jurul vârstei de 59 - 60 de ani. Așadar, românii muncesc cinci ani de zile peste speranța de viață sănătoasă, a subliniat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Șeful Ministerului Muncii a dat detalii, sâmbătă, 27 noiembrie, într-o intervenție la Digi24, cu privire la faptul că speranța de viată sănătoasă a românilor se situează la un nivel inferior vârstei active.

„Este necesar să ne ocupăm inițial de speranța de viață din România și de traiul românilor că apoi să discutăm de o eventuală prelungire obligatorie a vârstei de pensionare. Asta nu înseamnă că dacă nu prelungim vârstă nu permitem oamenilor să lucreze după ce împlinesc vârstă standard de pensionare. Am făcut comparație și am analizat date Eurostat, speranța de viață a unui bărbat din România e de 70 de ani și 6 luni. Păi dacă ridicăm vârstă la 70 de ani, degeaba îl mai punem pe omul ăla să contribuie undeva la 40 - 45 de ani dacă îi acordăm drepturile doar 6 luni de zile. Speranța de viață sănătoasă în România e în jurul vârstei de 59 - 60 de ani. La noi în România se muncește cinci ani de zile după speranța de viață sănătoasă. Deci mai întâi să ne ocupăm de ridicarea speranței de viață sănătoase, că apoi să ne gândim să le prelungim viață activă”, a declarat Marius Budăi pentru sursa citată.

Ministrul Muncii a subliniat că pensiile și alocațiile vor ajunge la timp și că nu vor fi probleme.

„În ședința de ieri am aprobat OUG cu rectificarea, iar ce ține de Ministerul Muncii, prestații sociale, pensii, alocații etc vor ajunge la timp fără sincopă. S-au echilibrat sumele necesare, nu e nicio problemă. După ședința de ieri a fost discuție informală, am vorbit cu premierul, cu vicepremierul, cu ministerul de finanțe și am hotărât că în perioada următoare, după minivacanța, să începem la Ministerul Muncii să lucrăm la actele necesare care să stea la baza construcției bugetului pentru 2022”, a mai afirmat Marius Budăi.

