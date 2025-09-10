"PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați

Marius Constantin Budăi, deputat PSD FOTO Facebook/Marius Constantin Budăi

Marius Budăi, deputat PSD, a criticat miercuri, 10 septembrie, propunerile privind creșterea vârstei de pensionare, după ce premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai USR au sugerat o astfel de măsură.

„Alternativa creșterii natalității este creșterea vârstei de pensionare?! Văd că, după premierul Bolojan, și cei de la USR vor să crească vârsta de pensionare. Le spun tuturor să înceteze cu aceste amenințări la adresa celor care muncesc! PSD nu va accepta sub nicio formă o astfel de măsură!”, a transmis Budăi într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Budăi a scos în evidență faptul că actuala lege a pensiilor din sistemul public conține deja prevederi clare în acest sens, fiind inclusă în jalonul PNRR și având acceptul Comisiei Europene.

„Dacă PNL și USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, atunci să susțină politicile de creștere a natalității. Iar primul pas ar fi să admită că au greșit și să voteze în Parlament inițiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS”, a mai spus Budăi.

„Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a spus premierul Ilie Bolojan luni, 8 septembrie, la TVR, aceasta fiind declarația care l-a înfuriat pe social-democratul Budăi.

Marți dimineața, 9 septembrie, însă, Guvernul a anunțat că, în acest moment, nu există un proiect pentru creșterea vârstei standard de pensionare și că, în declarațiile sale, premierul Bolojan s-ar fi referit strict la eliminarea excepțiilor aplicate categoriilor cu statut special.

