Amenințarea unui deputat PSD dacă lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate: „Fac apel către toți parlamentarii din Moldova”

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 15:00
643 citiri
Deputatul social-democrat Marius Budăi Foto: Facebook/Marius Constantin Budăi

Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din județele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moțiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate.

El a postat, duminică, 10 august, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la proiectele de investiții în infrastructura rutieră din Moldova.

Fostul ministru al Muncii spune că Moldova nu poate fi tratată "la și altele" și atrage atenția că România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele.

„Observ că, în loc să ne unim cu toții, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră și anume autostrăzile A7 și A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic.

Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susțin”, adaugă Marius Budăi.

„Apel către toți parlamentarii din Moldova”

„În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova:

1. să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră,

2. să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8, și dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit,

3. să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului”, a mai afirmat Budăi.

#marius budai, #PSD, #motiune cenzura, #lucrari autostrada, #Autostrada Moldovei, #sistare activitate, #ilie bolojan premier , #stiri Marius Budai
