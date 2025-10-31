Deputat PSD: „Tinerii noştri pleacă la muncă în străinătate, în timp ce patronatele cer permise pentru lucrătorii asiatici”

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 12:53
Deputatul social-democrat Marius Budăi Foto: Facebook/Marius Constantin Budăi

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, vineri, 31 octombrie, că este "revoltător" ca tinerii români să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creşterii salariului minim, cerând în schimb Guvernului să crească numărul de permise de muncă pentru lucrătorii asiatici.

Budăi îi cere premierului Bolojan să termine cu „șarada” și să-și respecte promisiunile din campania electorală.

„Dispuşi să lucreze pe salarii de mizerie”

"Este revoltător ca tinerii noştri să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creşterii salariului minim, cerând în schimb Guvernului să crească numărul de permise de muncă pentru lucrătorii asiatici.

Cum vine asta? Te plângi la Guvern că este o situaţie economică dificilă şi nu poţi menţine locurile de muncă dacă se majorează salariul minim, dar apoi vii pe uşa din spate şi ceri mai mulţi lucrători din afara UE, dispuşi să lucreze pe salarii de mizerie?

Asta este o abordare total duplicitară! Nu te interesează să asiguri salarii şi condiţii de muncă decente pentru tinerii români, pentru că mizezi pe lucrătorii străini din statele foarte sărace?!", a scris Budăi pe Facebook.

„Asta ne dorim pentru România?!”

El a adăugat că nu are nimic cu lucrătorii asiatici şi că, din contră, le respectă dorinţa de a munci.

"Nu am nimic cu aceşti oameni - din contră, le respect dorinţa de a munci. Dar asta ne dorim pentru România?! O societate sărăcită, cu oameni din afară, în loc să creştem prosperitatea cetăţenilor noştri?

Domnule prim-ministru Bolojan, terminaţi cu şarada asta! Vă amintesc propriile dumneavoastră declaraţii: „Dacă vrem ca tinerii noştri să nu mai plece în străinătate, trebuie să aibă posibilităţi de câştiguri mai bune în România”.

Cum faceţi asta? Îngheţând salariul minim pe ideea că dacă pleacă tinerii români îi înlocuim cu asiatici? Chiar vă pasă de tinerii noştri? Atunci respectaţi legislaţia europeană! Asiguraţi-le câştiguri mai bune în România, aşa cum aţi promis! Creşteţi salariul minim, cum vă obligă legea şi propriile promisiuni din campania electorală", a transmis Marius Budăi.

