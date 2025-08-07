"Cei săraci ar câștiga mai mult, iar cei bogați ar contribui mai corect". Un fost ministru susține că România pierde anual 11,8 miliarde de euro dacă nu introduce impozitarea progresivă

Autor: Daniel Groza
Joi, 07 August 2025, ora 14:56
687 citiri
Impozitarea progresivă ar aduce Românei un plus de 11,8 miliarde de euro FOTO Pixabay

Marius Constantin Budăi, fostul ministru al Muncii, a lansat un apel pentru reformarea sistemului fiscal din România, criticând actuala cotă unică de impozitare și susținând necesitatea introducerii impozitării progresive.

“România pierde 11,8 miliarde de EURO anual!”, avertizează Budăi într-o postare pe rețelele sociale. Acesta subliniază că țara noastră este „una dintre puținele țări din UE care încă aplică o cotă unică de impozitare a veniturilor personale – 10%, indiferent că vorbim de un angajat pe salariul minim sau de cineva care câștigă de 20 de ori mai mult”, a spus fostul ministru pe pagina sa de Facebook.

Budăi propune un sistem de impozitare progresivă în 3 trepte – 6%, 12% și 18%, care ar presupune 0% sau impozit foarte mic pentru venituri mici; impozitare moderată pentru clasa de mijloc; o contribuție mai mare pentru veniturile ridicate.

Potrivit fostului ministru, simulările oficiale (EUROMOD) arată că o astfel de reformă ar aduce beneficii substanțiale: “România ar colecta 11,8 miliarde de euro în plus la buget (adică o creștere de 25% a veniturilor din impozitul pe venit); inegalitățile ar scădea: cei mai săraci 10% ar câștiga puțin mai mult, iar cei mai bogați ar contribui mai corect; sistemul ar deveni mai echitabil, mai eficient și mai uman”.

Budăi mai susține că modelul propus ar avea și un impact economic pozitiv: „studiile arată că un astfel de model poate avea efecte pozitive asupra angajării și economiei, deoarece stimulează consumul intern și reduce sărăcia muncitorilor cu venituri mici.”

Acesta respinge ideea că impozitarea progresivă ar penaliza succesul.

“Impozitarea progresivă nu este o pedeapsă pentru succes, ci o formă de responsabilitate și solidaritate. Sistemul actual favorizează uneori rentele și veniturile din capital (care sunt slab impozitate), în timp ce salariile – chiar ale medicilor, profesorilor, inginerilor – sunt taxate la sânge”, spune Budăi.

În încheiere, fostul ministru face apel la construirea unui stat funcțional: „Dacă vrem educație, sănătate, infrastructură și siguranță socială, avem nevoie de un stat care funcționează, iar pentru asta este nevoie de un sistem fiscal just.”

