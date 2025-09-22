Ultimatum PSD pentru premierul Bolojan. Un fost ministru sugerează că acesta face jocurile marilor retaileri. "Dacă nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament"

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 10:04
438 citiri
Premierul Ilie Bolojan este acuzat că face jocul retailerilor FOTO Hepta

Fostul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că întârzie decizia privind plafonarea adaosului comercial la alimente, avertizând că amânarea ar putea permite marilor retaileri să majoreze prețurile.

Într-o postare sub titlu "Alternativa PSD - lege în Parlament!", liderul PSD anunță că partidul va supune la vot o lege pentru a menține plafonarea până la 1 octombrie, protejând astfel consumatorii.

"Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp, domnule premier? De ce vă ia atât să cântăriți o decizie atât de simplă? Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri. Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan?", scrie Budăi.

Acesta sugerează că Bolojan ar face jocul comercianților și trage de timp pentru ca aceștia să poată să mărească prețurile.

"Poate că miza e în altă parte. Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%. Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv. Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget... Ăsta e planul? Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!", este ultimatumul dat de Budăi.

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

