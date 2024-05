Echipa din play-off-ul Superligii care l-a luat pe cel mai bun jucător al Corvinului

Atacantul Marius Coman va părăsi echipa Corvinul Hunedoara, la care evolua din 2022, a anunţat, sâmbătă, câşţigătoarea Cupei României.

"Sezonul actual, Marius a evoluat, în total în 36 de partide oficiale, în campionat şi în Cupă, reuşind să puncteze de 16 ori (10 goluri în Liga a doua, 6 în Cupa României), bifând 2.997 de minute pe teren - cele mai multe din lotul nostru!", a scris Corvinul.

"Se încheie cel mai frumos capitol din cariera mea de până acum! Am trăit la Corvinul doi ani plini de emoţie şi realizări. Noi nu am fost doar o echipă, am fot o familie, iar asta s-a văzut şi pe teren, unde am reuşit o performanţă istorică! Mă bucur că am avut şansa de a face parte din această poveste şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi au avut încredere în mine! Poate cândva drumurile noastre se vor interesecta din nou! Hai CORVINUL", a spus jucătorul.

Coman va evolua la Sepsi Sf. Gheorghe.