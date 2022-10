Adrian Mititelu a spus adevărul despre antrenorul Croitoru: ”Am aflat o mulțime de lucruri. Habar n-aveam, am dormit în papuci”

În urma discuţiilor după înfrângerea cu Chindia Târgovişte, Marius Croitoru a reziliat de comun acord contractul cu clubul FC U Craiova 1948, acest lucru realizându-se la dorinţa expresă a antrenorului.

În aceste condiţii, banca tehnică va fi asigurată, până la anunţarea noului antrenor, de cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan.

Ptaronul oltenilor, Adrian Mititelu, a oferit detalii despre motivele care l-au determinat să ia această decizie radicală.

”Am tot încercat să înțeleg ce s-a întâmplat, am stat de vorbă cu mai mulți angajați ai clubului până la patru dimineața și am aflat o mulțime de lucruri despre care habar n-aveam. Am dormit în papuci. Sunt puțin supărat pe unii că nu m-au pus în temă la timp cu anumite detalii. Era o debandadă în lot.

N-am absolut nimic cu Croitoru, nu sunt de rea credință, e un băiat extraordinar, pâinea lui Dumnezeu. Dar, ca antrenor, e o mare dezamăgire pentru mine. Mi-a adus echipa într-o stare lamentabilă.

A greșit total fizic, tactic. Nu-mi închipuiam că se poate așa ceva. El e responsabil sută la sută pentru ce s-a întâmplat. A avut libertate cum numai Pițurcă a beneficiat aici, dar felul în care a administrat lucrurile a fost deplorabil. Nu e întâmplător că echipa nu mai are vigoare. Adevărul e că am dat-o-n bară când l-am ales pe Croitoru.

Asta e o mare prostie (n.r. că jucătorii l-au lucrat pe Marius Croitoru)”! Chestiuni ca să ne aflăm în treabă! Spune-mi și mie un jucător care nu vrea să încaseze 10.000 de euro dacă intră în play-off sau dă cu piciorul la prime. Niște aberații!

Dacă suporterii mă contestă pe mine e vorba despre o anumită percepție, că eu sunt omul rău. Când lucrurile nu merg bine, de vină e Mititelu. Când e ok, e meritul antrenorului”, a spus Adrian Mititelu pentru Playsport.

