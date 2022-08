Marius Croitoru, după ce a pierdut derby-ul Craiovei: "Ar trebui să mergem și noi să apărăm Taiwanul"

Marius Croitoru, antrenorul echipei FCU 1948 Craiova, crede că echipa sa a dominat meciul cu Universitatea Craiova din primul până în ultimul minut, iar scorul de 1-2 nu reflectă realitatea din teren.

”La cald, prima impresie e că a fost un meci frumos. Rezultatul este nemeritat pentru noi însă se întâmplă să joci bine şi să-ţi lipsească ceva. Nouă ne-a lipsit prezenţa de spirit în faţa porţii. Este un derbi şi cine greşeşte mai puţin are şanse de câştig, iar noi am greşit de două ori. Dar, scorul nu reflectă realitatea din teren. Am jucat mai bine tot meciul împotriva unei echipe care a terminat pe locul 3 anul trecut, care reprezintă România în cupele europene.

Mă bucur că am dominat o echipă de cupele europene din primul până în ultimul minut.

Cât despre golurile primite, eu cred că domnul Kovacs a acordat un penalti eronat.Degeaba avem VAR. A zis bine domnul Mihalcea. Ar trebui să mergem și noi să apărăm Taiwanul (n.r. Taiwan este sub amenințarea militară a Chinei), ne trebuie componente mai bune. Înseamnă că avem probleme cu toții dacă am văzut henț acolo”, a declarat Marius Croitoru la posturile care transmit Superliga.

“Degeaba am fi jucat bine dacă pierdeam. Ar fi fost o problemă pentru jucători, din punct de vedere al moralului. Noi am jucat ca să securizăm rezultatul. Chiar dacă adversarii au avut posesia, posesia nu câştigă meciuri. Noi, acum, ne vom concentra pe meciul din cupele europene”, a afirmat, la rândul său, tehnicianul învingătorilor, Laszlo Balint.

Echipa CS Universitatea Craiova a învins-o duminică seara, scor 2-1, pe FCU 1948 Craiova, într-un meci din etapa a patra a Superligii. Toate golurile au fost înscrise din penalti, iar partida a fost oprită timp de zece minute, din cauza obiectelor aruncate din tribună de suporteri.

