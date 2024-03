Cum a explicat Marius Lăcătuș, la aproape 60 de ani, decizia de a înfia un copil

Marius și Mariana Lăcătuș au luat decizia de a înfia o fetiță, care astăzi este mândria părinților săi, după ce au încercat să aducă pe lume un copil.

Invitat în cadrul unui podcast, fostul mare fotbalist, care va împlini 60 de ani peste două săptămâni, a vorbit despre hotărârea de a înfia un copil, pe care a luat-o împreună cu soția sa și ce a simțit atunci când a fost să o aleagă pe Alexandra pentru a face parte din familia lor.

„Alexandra era mica atunci când am înfiat-o. Nu a fost o decizie grea pentru că atâta timp cât noi am încercat și natural și artificial, nu a fost să fie. Nu e că am făcut o faptă extraordinară, dar o familie fără copii parcă nu este o familie împlinită. Atunci ne-am gândit, ne-am hotărât, am mers, am văzut ce ni s-a oferit. Am luat-o acasă. Îți dai seama că dacă ajungi în situația asta i-ai lua pe toți”, a povestit Marius Lăcătuș.

Alexandra Lăcătuș are acum 28 de ani și este actriță. Ea a absolvit un liceu cu specializare în biologie, în Madrid, a trecut cu brio de Bacalaureat, cu patru examene dificile şi un sistem de notare uşor diferit de cel din România, ca mai apoi să se înscrie la Facultatea de Arte Dramatice din Madrid, pe care a şi absolvit-o.

