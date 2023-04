Marele of al lui Marius Lăcătuș la 59 de ani: "Am suferit foarte mult" Putea să ajungă la Dinamo

Marius Lăcătuș, simbolul Stelei și al fotbalului românesc, împlinește 59 de ani.

Este unul dintre cei mai titrați fotbaliști români, cu peste 20 de trofee în palmares, printre care și Cupa Campionilor Europeni. În finala din 1986, contra Barcelonei, Lăcătuș a bătut impecabil una dintre loviturile de departajare, iar mingea s-a dus direct sub transversală.

Născut pe 5 aprilie 1964 la Brașov, Marius Lăcătuș a jucat la echipa locală, apoi a fost transferat de Steaua.

Putea să ajungă la Dinamo

Marius Lăcătuș a fost în cărți pentru un transfer la Dinamo, echipă pe care o privea cu admirație la acea vreme, începutul anilor 80.

"Nu pot să spun că ţineam sau că aveam vreo simpatie specială, dar toţi copiii se uitau spre echipele care aveau rezultate, care dominau campionatul. Iar în acea vreme Dinamo era echipa mai bună. Personal, nu am avut nicio discuţie cu cei de acolo. Dar domnul Dumitru Dragomir, care era preşedinte la noi, mi-a spus că a vorbit despre un transfer cu dinamoviştii, dar că nu s-a realizat. Peste 6 luni a venit Steaua, iar domnul Dragomir şi regretatul preşedinte al Stelei, Ion Alecsandrescu, bătuseră palma şi m-au chemat şi pe mine în birou".

Marele regret: absența de la CM 1994

Marius Lăcătuș a jucat la Mondialele din 90 și 98, la Europeanul din 96, dar a lipsit de la CM din 1994, când s-a înregistrat cea mai mare performanță a echipei naționale.

"Aș minți dacă as zice că nu a fost o dezamăgire. Am suferit foarte mult atunci. Jucasem în preliminarii 7 meciuri ca titular din 10 și cred că mi-am adus o contribuție destul de mare în ceea ce privește calificarea. Sigur, m-a deranjat.

Țin minte că plecasem în vacanță în Turcia, începuse Campionatul Mondial, și soția mi-a zis Haide să facem bagajele și să mergem la București. Am întrebat-o ce i-a venit și a spus să mergem la București și să luam viza de America. Mă văzuse că nu eram ok.

Știam că viza se obține greu, dar am luat-o destul de repede până la urmă. Nu am fost la niciun meci al naționalei. Am vrut să merg pe stadion, dar când m-am dat jos din mașină era o căldură... Mureai de cald, practic. Am fost însă în vizită la hotel, alături de jucători. Faptul că nu m-a luat în 1994, cred că a fost o remușcare din partea lui Nea Puiu și de aceea am crezut că m-a luat în 1996", a spus Marius Lăcătuș, în podcastul Fiță cu Adiță.

Marius Mihai LĂCĂTUŞ

Născut: 05.04.1964 (Braşov,BV)

Post: extremă dreapta, atacant

În Divizia A

Debut: 28.02.1982, FCM Braşov - CS Târgovişte 3-0

1981-1983: FCM Braşov 45 meciuri 5 goluri

1983-1990 şi 1993-1999: Steaua 357 98

2000: FC Naţional 12 -

Total: 414 jocuri 103 goluri

Cupa României

Total: 51 jocuri 17 goluri

În Supercupă 3 - (pentru Steaua)

A cucerit 10 titluri, 6 cupe, 2 supercupe

În străinătate

1990-91: Fiorentina AC (Italia) 21 meciuri 3 goluri

1991-93: Real Oviedo CF (Spania) 51 7

În echipa naţională

Debut: 07.02.1984, Algeria – România 1-1

Total: 83 jocuri 13 goluri

A jucat la turneele finale ale CM 1990, 1998 şi CE 1996

În cupele europene

Debut: 19.09.1984, Roma – Steaua 1-0

Total: 73 jocuri 17 goluri

A cucerit: o cupă a campionilor, o supercupă a Europei