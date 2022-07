Becali: Lacatus vrea mai multi bani pentru ca l-am dat afara odata

Finantatorul ros-albastrilor a dezvaluit ca Marius Lacatus a cerut un salariu anual mai mare pentru a reveni la Steaua, motivand ca latifundiarul a gresit cand l-a concediat.

"Lacatus mi-a spus ca la Steaua vine la orice ora si nu il intereseaza ce spune lumea. Mi-a spus ca vrea mai multi bani acum ca am gresit fata de el. Daca am gresit trebuie sa platesc: 250.000 pe an si 250.000 daca ia campionatul va primi Lacatus.

Nu a ramas mirat pentru ca eu si atunci cind a plecat de la echipa am stiut ca a plans si aproape trei sferturi din echipa au lacrimat. Regulamentul nu este o problema pentru aceasta mutare", a spus Becali la Fanatik Show