Fanii Stelei cer cu insistenta demisia lui Lacatus

Autor: Ionut Gaman
Sambata, 16 Mai 2009, ora 13:05
1169 citiri
Sustinatorii Stelei au gasit principalul vinovat in persoana antrenorului principal al formatiei din Bulevardul Ghencea, Marius Lacatus, dupa esecul inregistrat in fata Rapidului.

Suporterii "ros-albastrilor" au impanzit forumurile cu mesaje anti-Lacatus, care este considerat unul dintre cei mai slabi tehnicieni avuti de Steaua in istorie.

"Lacatus, ne duci in B", "Daca iubesti Steaua, lasa-ne" si "Pleaca cat inca mai tinem la tine" sunt cateva din mesajele postate de fani pe site-uri.

Pe langa lipsa rezultatelor, fanii ii reproseaza "Fiarei" jocul prost facut de echipa si folosirea unor jucatori care in mod normal n-ar trebui sa prinda nici banca de rezerve.

I s-a cerut demisia dupa meciul cu Rapid

Daca acum cativa ani ii spuneia cuiva ca Lacatus va ajunge sa fie huiduit si injurat de fanii Stelei, cu siguranta erai considerat nebun.

Insa chiar asa s-a intamplat in finalul meciului cu Rapid, cand aproape toti fanii "ros-albastrilor" prezenti pe stadion i-au cerut demisia, in cor, celui care a fost si este cel mai emblematic jucator din istoria clubului patronat acum de Gigi Becali.

Criticat de Becali

"Avem cel mai bun lot din Liga I, insa suntem pe locul 6. Problema nu e la jucatori, ci in alta parte", a declarat Gigi Becali dupa meciul cu Rapid.

Totusi, finantatorul Stelei a anuntat ca nu-l va da afara pe Lacatus, deoarece are o clauza in contract prin care trebuie sa primeasca o suma de bani in cazul in care va fi demis.

"Cred ca Lacatus va pleca singur din vara. Nu il dau eu afara, are clauza, de ce sa ii dau bani? Sa plece el. Cred ca va pleca, e om cu bun simt", a mai spus latifundiarul din Pipera.

Nu vrea sa plece

Chiar daca a fost huiduit la scena deschisa, Lacatus anunta ca nu intentioneaza sa-si dea demisia deoarece considera ca echipa practica un fotbal bun si pune rezultatele proaste pe seama ghinionului.

Mai mult, tehnicianul "ros-albastrilor" spune ca nu este interesat ca a pierdut o parte din simpatia fanilor.

In acest moment, cu trei etape inainte de finalul sezonului, Steaua ocupa locul 6 in clasamentul Ligii I, cu 52 de puncte.

