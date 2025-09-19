Lacatus: E momentul sa castigam acasa in Liga Campionilor (Video)

Tehnicianul Stelei, Marius Lacatus, a sustinut, luni, conferinta oficiala de presa de dinaintea meciului cu Olympique Lyon, din Liga Campionilor.

"E momentul sa obtinem prima victorie, acasa, in Liga Campionilor, din ultimii trei ani. Daca vom reusi o victorie, perspectivele vor fi cu totul altele decat acum. Daca jucatorii vor evolua la fel ca in partidele internationale, cu Galata, Bayern si Fiorentina, putem spera la lucruri bune", au fost primele cuvinte ale lui Lacatus.

Lacatus a comentat si evolutia proasta pe care Zapata a avut-o in meciul cu Otelul, pierdut de "ros-albastri" cu 2-0: "La Zapata cand greseste se vede pe tabela. Suntem alaturi de el. El nu s-a schimbat nimic. Da dovada de profesionalism. Nu cred ca valoarea lui este mai scazuta in acest sezon. A avut si prestatii bune. Probabil are probleme de concentrare. Daca va fi maine in poarta, va face un meci foarte bun."

Antrenorul Stelei s-a aratat foarte multumit de faptul ca in sfarsit va avea la dispozitie toti jucatorii, cu exceptia lui Emeghara.

"Este important ca avem la dispozitie tot lotul valid, mai putin Emeghara. Chiar daca unii vin dupa mici probleme medicale in ultimele 2 saptamani, sunt sigur ca daca voi apela la ei vor face tot ceea ce depinde de ei pentru a putea obtine acest rezultat de care avem nevoie. Pawel Golanski vine dupa o perioada de accidentare, Szekely a intrat in program normal, Bogdan Stancu are o problema la glezna, dar sper ca acesti jucatori sa fie utilizati in timp util. Kapetanos nu a facut pregatire in ultimele 4-5 zile cu echipa", a explicat "Fiara"

Ads

Mirel Radoi, prezent si el la conferinta de presa, a declarat: "Lyon este cel mai buna echipa din grupa. Sper sa obtinem prima victorie in Ghencea. Putem spera la calificarea din grupe in cazul unei victorii."

Intalnirea dintre Steaua si Olympique Lyon, din cadrul etapei a III-a a Grupei F a Ligii Campionilor, va avea loc marti, de la ora 21:45, in Ghencea. Partida va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul nostru.

Ads