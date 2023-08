Lacatus vrea sa revina in fotbal

Marius Lacatus, fostul antrenor al celor de la Steaua, a anuntat ca este gata sa revina in fotbal dupa pauza lunga luata pentru a locui cu familia in Spania.

"Imi e dor sa antrenez, dar nu disper, sa ma apuc de antrenorat oriunde si in orice conditii. Am discutat cu niste echipe, am avut si oferte, dar nu a fost sa fie. Voi discuta in continuare. Sper ca, in acasta iarna, sa gasesc o solutie buna pentru a putea reincepe munca pe care o aveam inainte. In Spania e greu, sunt 5.000 de antrenori cu Licenta Pro", a spus Marius Lacatus la Sport Total FM.

"Fiara" nu mai antreneaza de la inceputul lunii martie, atunci cand a demisionat de la Steaua in urma unei infrangeri suferite in Ghencea cu FC Brasov.

De atunci, Lacatus a anuntat ca se muta in Spania, la Oviedo, pentru a sta alaturi de sotie si fiica.

M.D.