Discutii aprinse legate de tricoul cu numarul 7 purtat de Marius Lacatus. Ce ii nemultumeste pe fotbalistii din generatia 86 a Stelei

"Vreau sa le multumesc celor care au luat aceasta decizie. Sunt sigur ca nu a fost o decizie usoara, este o responsabilitate enorma pe care si-au luat-o si sper ca acest lucru sa nu lase loc de foarte multe discutii, pentru ca jucatorii care sunt in prezent la Steaua si cei care vor veni la Steaua in viitor sa ajunga si ei in situatia in care sa castige atatea trofee, incat sa puna un pic de presiune pe conducerea clubului si sa le retraga si lor tricourile datorita performantelor pe care le-au facut..Stadionul este foarte frumos, dar eu nu pot sa uit vechiul stadion, sunt nostalgic, probabil. Dar acest stadion este foarte, foarte frumos. Sa speram ca echipa actuala va reusi rezultate foarte bune si sa ajunga cat mai curand in Liga I si arena sa fie plina, pentru ca sunt sigur ca suporterii stelisti vor fi alaturi de echipa", a declarat Lacatus, la Stadionul Steaua, la microfonul DigiSport. Miodrag Belodedici nu este, insa, de acord cu retragrea numarului 7 purtat de Lacatus."Nu stiu, m-am gandit... De ce sa i se retraga numarul 7? Eu daca eram tanar si veneam la Steaua sa joc si daca se intampla sa port numarul 7 al lui Lacatus, aveam o responsabilitate foarte mare si grea si mi-ar fi placut foarte mult sa joc cu numarul 7 pe care l-a purtat Lacatus. Nu, nu stiu, nu vad... Daca au hotarat asa... Numarul 7 trebuie sa se vada pe teren tot timpul. Spectatorii si galeria cand vad numarul 7 sa-si aduca aminte de Lacatus", a spus Belodedici.Nici Ladislau Boloni nu este de acord cu aceasta decizie: "Pot sa fiu sincer? Mie nu-mi place deloc. Nici mie nu-mi place, l-a completat Belodedici - n.r. Laca ramane pentru mine un baiat cu un suflet imens, un prieten, mai mult decat un prieten, iubeam curajul lui, obraznicia lui, chiar provocam obraznicia lui. Chiar i-am spus si lui ca retragerea tricoului eu nu o simpatizez deloc. Mie nu-mi spune mare lucru.""Eu cand am primit tricoul cu numarul 6 de la Costica Stefanescu a fost ceva incredibil", a adaugat Belo.Tot cu prilejul inaugurarii, CSA Steaua va sarbatori 35 de ani de cand echipa antrenata de Emeric Ienei a castigat Liga Campionilor, la 7 mai 1986, dupa 2-0 la loviturile de departajare, in finala disputata, la Sevilla, cu FC De la ora 19.15, este programat meciul amical CSA Steaua - OFK Belgrad, care va marca inaugurarea oficiala a Stadionului Steaua.