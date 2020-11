FOTO Fiica lui Lacatus s-a facut actrita si este radicala: Nu vreau un iubit fotbalist

Dominique are 25 de ani si nu vrea sa auda de lumea fotbalului. Nici macar un iubit fotbalist nu o intereseaza."Am in familie multi din fotbal, fini, nasi si am zis: << chiar nu vreau si iubitul fotbalist >> ", a declarat tanara pentru Antenasport.Sursa foto: Instagram / dominiquelacatusDominique Lacatus a facut Facultatea de Arte Dramatice din Madrid si este singurul copil al fostului mare fotbalist al Stelei, Marius Lacatus.Ea a fost infiata de familia acestuia in anul 2000, la varsta de 5 ani.Sursa foto: Instagram / dominiquelacatusSursa foto: Instagram / dominiquelacatusSursa foto: CSA Steaua Citeste si: FOTO Una dintre cele mai frumoase vedete tv din Romania a lasat tot si a plecat dupa iubitul sau, un fost dinamovist