Nume nou în cărți pentru șefia SIE. S-a opus politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe SURSE

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 22:17
1021 citiri
Sigla SIE FOTO www.sie.ro

Un diplomat se găsește mai nou pe lista cu numele luate în calcul de președintele României, Nicușor Dan, pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE).

Este vorba despre Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Mexic și fost ambasador în Ungaria și Republica Moldova, au declarat pentru G4Media surse politice.

Președintele ar urma să facă propunerea foarte curând, probabil în cursul săptămânii viitoare. Se pare că Nicușor Dan le-a comunicat lui Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, marți după-amiază, 26 august, în momentul în care a discutat cu ei la ședința Coaliției, decizia de a face nominalizările la șefia serviciilor în cel mai scurt timp.

Dacă va fi nominalizat de președinte și va trece de votul Parlamentului, Lazurca, diplomat de carieră, ar urma să-l înlocuiască pe Gabriel Vlase (ex-PSD), mai scrie sursa citată.

Pe vremea când era ambasadorul României în Ungaria, Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Szijjártó a postat atunci, pe Facebook, un mesaj trimis de ambasadorul român la Budapesta mai multor omologi în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată.

Șeful diplomației ungare l-a atacat atunci pe Lazurca, despre care a spus că ”probabil de aici nu se poate coborî mai jos” și că ”este șocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român”.

Lazurca este ambasadorul României în Mexic din 4 martie 2021, este diplomat de carieră cu ”o lungă experiență în misiuni bilaterale” și a fost ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020).

Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Mexic

