Autor: Dan Istratie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 13:13
644 citiri
AUR analizează trei nume pentru susținerea la alegerile din București: "Sunt analize interne. Aceste alegeri nu sunt atât de relevante"
Marius Lulea a dezvăluit, joi, 30 octombrie, care sunt cele trei nume vehiculate în interiorul AUR pentru susținere la alegerile din București ce vor avea loc în 7 decembrie. Lulea susține că aceste alegerile nu sunt atât de importante în contextul mai larg al problemelor din țară.

„Există niște variante pe care lucrăm pentru că există interesul de a deveni un partid matur care să răspundă acestei chemări a electoratului. Nu mai suntem un partid de 15%, în spațiul public apar sondaje de 40%, ceea ce înseamnă că există o așteptare de partid matur. Ar trebui să prezentăm soluții care să răspundă acestei nevoi”, a spus Marius Lulea pentru adevărul.ro.

Vicepreședintele AUR a explicat că partidul vrea să aducă în prim-plan profesioniști care să întărească imaginea formațiunii. „Viziunea noastră pe termen lung este să ne maturizăm și să aducem persoane profesioniste care să arate că AUR are competență și consistență. Cred că acest lucru s-a întâmplat deja și e un semn bun pentru viitor”, a adăugat el.

Despre Anca Alexandrescu, Lulea a spus că se numără printre variantele analizate, dar că partidul nu se grăbește să anunțe o decizie finală. „Există doamna Alexandrescu, domnul Peiu și domnul Piperea ca variante de lucru. Sunt analize interne. Pentru mine, aceste alegeri nu sunt atât de relevante în contextul problemelor grave ale țării, deși sunt importante pentru bucureșteni. Vom vedea dacă oamenii aleg continuitatea sau schimbarea”, a mai spus liderul AUR.

