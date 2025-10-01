Lider AUR, atac la instituțiile statului. Vrea desființarea CCR: "A devenit doar un instrument de cenzură"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:29
Lider AUR, atac la instituțiile statului. Vrea desființarea CCR: "A devenit doar un instrument de cenzură"
Lulea ar vrea desființarea CCR FOTO Facebook/Marius Dorin Lulea

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, contestă rolul principalelor instituții ale statului, susținând că Parlamentul nu mai are putere reală de decizie, iar Curtea Constituțională s-a transformat într-un mecanism de cenzură care ar trebui desființat.

În cadrul unei ediții a emisiunii cu Ionuț Cristache, de la Gândul.ro, Marius Lulea a susținut că instituțiile statului nu mai funcționează corespunzător și că Parlamentul și Curtea Constituțională și-au pierdut rostul. El a susținut că legislativul nu mai are putere reală de decizie, iar CCR a devenit doar un instrument de cenzură, care ar trebui desființat.

„Parlamentul, după părerea mea, azi are un rol decorativ. Cei care sunt angajați nu au nicio decizie. Avem o problemă foarte mare cu modul în care funcționează statul român și, dacă noi nu le rezolvăm, ele nu se vor întâmpla efectiv. Eu consider că e inutilă Curtea Constituțională, a devenit o componentă de cenzură. Trebuie să înțelegem realitatea de azi din România și CCR ar trebui să fie eliminată și deciziile să fie luate de curțile supreme,” a transmis Lulea.

