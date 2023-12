Actorul Marius Manole îl dă în judecată pe Victor Ciutacu: „Un mincinos notoriu, plătit din banii partidelor! Un nesimțit vândut"

Actorul Marius Manole s-a numărat printre voluntarii care s-au implicat în urmă cu mai mulți ani în acțiunea Asociației MagiCAMP, condusă de Melania Medeleanu, pentru a construi un centru destinat părinților copiilor bolnavi de cancer și care se tratează la distanță mare de casă, dar și în alte acțiuni similare destinate ajutorării copiilor bolnavi de cancer.

El a fost deranjat de acuzele lui Victor Ciutacu, unul dintre realizatorii de la Romania TV, care a insinuat, într-o emisiune pe care o modera pe post, că actorul ar fi încasat bani de la Vlad Voiculescu pentru a promova cauza copiilor bolnavi de cancer.

Marius Manole a reacționat dur la adresa acestuia, printr-o postare pe facebook.

„Aud că domnul Victor Ciutacu (și când spun așa exagerez, că nu e decât un nesimțit vândut) insinuează într-o emisiune de la un post de televiziune (și ea vândută) că aș fi câștigat bani de pe urma lui Vlad Voiculescu. Pe lângă faptul că neam de neamul tău n-a muncit cât am muncit eu, prezentatoru’ lu’ pește prăjit, află că sunt mândru că am susținut acea cauză pentru copiii bolnavi de cancer și că nu am luat niciun ban pentru asta. Dar tu nu ai cum să înțelgi așa ceva, că de când te știu ești doar un mincinos notoriu, plătit din banii partidelor, deci din banii noștri. Și tu, și televiziunea aia a ta. Și mai află că te dau în judecată, să terminăm povestea asta așa cum se cuvine! Și ca să vă dau și subiect pentru seara asta, cred foarte tare în nevinovăția lui Vlad!!!”, a scris el pe rețeaua socială.

