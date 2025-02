Marius Manole, declarație neașteptată: „Nu regret perioada comunistă / Era o bucurie imensă când vedeau o banană sau o portocală”

Marius Manole are 46 de ani și a trăit în perioada comunistă. Cel puțin copilăria a prins-o înainte de anii 90, așa că are amintiri multe de povestit din acele timpuri. Contrar așteptărilor, actorul nu regretă că a trăit în comunism, ba chiar consideră că a experimentat situații pe care copiii de azi nu cum că să le mai înțeleagă sau să le mai aprecieze.

Marius Manole a povestit o trăsnaie pe care a făcut-o pe când era copil, anume că și-a chemat prietenii de la bloc la o zi de naștere neorganizată, motiv pentru care a încasat o bătaie zdravănă.

„În copilărie m-am certat cu copiii de la bloc și am vrut să mă împac cu ei. Neștiind cum să mă împac cu ei i-am chemat la o zi de naștere. Dar era a treia zi după ziua mea. Dar părinții mei s-au întâlnit cu alți părinți și toți erau insinuanți și le spuneau: 'Ne vedem peste două zile'. Și mama tot venea și îmi spunea. Și peste două zile au început să apară copiii cu cadouri la noi la ușă. Și mama nu știa nimic. Tata m-a luat deoparte și m-a 'urechit' bine. Sigur că s-a dus și a luat niște suc și prăjituri și am stat să petrecem de ziua mea. Am luat și bătaie că așa era pe timpul acela … Dar am reușit să mă împac cu toți copiii”, a declarat Marius Manole, pentru viva.ro.

Actorul susține că, deși a fost sărăcie în comunism, copii de atunci au apreciat altfel lucrurile în viață, dar mai ales atunci. Astfel, un fruct putea fi un motiv de fericire, ceea ce azi nu se mai întâmplă.

Ads

„Noi am avut o copilărie cu lipsuri, dar era o bucurie imensă când vedeau o banană sau o portocală. Ce mult am știut noi să ne bucurăm de niște lucruri mici. Pentru unii nu înseamnă nimic să-și cumpere acum banane. Ba chiar își iau alte fructe exotice. Eu mă bucur foarte tare că am copilărit atunci, că am avut simplitatea aceea, fără telefon. Mă bucur foarte tare că pe timpul meu nu erau droguri, lucrurile erau mai simple și mai curate și mai cinstite. Mă bucur că nu aveam 15 mii de ore de televizor, mă bucur că era mai important să citești, că școala era școală, că îmi era frică la școală. A trebuit să învăț de frică, dacă nu eram conștient că trebuie să învăț”, a mai declarat Marius Manole, pentru viva.ro.

Actorul nu regretă perioada dinainte de 1990 și este nostalgic, oarecum, când își aduce aminte de copilărie. „Nu. Nu regret perioada comunistă, din contră, dar sunt lucruri care nouă ne-au folosit: dar așa a fost copilăria noastră, a lor este alta. Ei o să fie altfel de oameni…”, a mai spus Marius Manole, pentru viva.ro.

Ads

Marius Manole și trăirile din comunism

Marius Manole este un actor român apreciat pentru talentul său remarcabil atât pe scenă, cât și pe marele ecran. Născut pe 4 octombrie 1978 la Iași, a absolvit în 2001 Universitatea de Arte George Enescu, secția actorie. Ulterior, între 2002 și 2003, a urmat cursurile Secției de Coregrafie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

De-a lungul carierei sale, Marius Manole a activat în diverse teatre din România, inclusiv Teatrul Național București, Teatrul Metropolis și Teatrul Maria Filotti din Brăila. Printre piesele de teatru notabile în care a jucat se numără „Casa de la țară” de Donald Margulies, „Peretele” de Lia Bugnar și „Crima din strada Lourcine” de Eugène Labiche.

În noiembrie 2021, a înapoiat decorația primită de la președintele Klaus Iohannis, exprimându-și dezamăgirea față de activitatea politică a acestuia.

La nivel personal, Marius Manole nu este căsătorit și nu are copii. Într-un interviu, a declarat că apreciază cel mai mult inteligența la o femeie și că eroul său este actrița Rodica Mandache.

Ads