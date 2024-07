Acuzații grave la adresa lui Marius Pieleanu: „E mult mai agresiv sexual cu studentele decât colegul Alfred Bulai!" / „Te culci cu mine sau te pic!"

Alfred Bulai nu ar fi un caz izolat, în cadrul Facultății de Științe Politice (SNSPA). După acuzațiile lui Carmen Dumitrescu, cei de la Baricada TV susțin că Marius Pieleanu ar avea sau ar fi avut un comportament similar.

Marius Pieleanu, „un personaj patologic". Ce i-ar fi spus unei studente, la o petrecere organizată de SNSPA

Potrivit comentariilor publicate de Cotidianul, „Marius Pieleanu era mult mai agresiv sexual cu studentele și mai lipsit de scrupule decât colegul Alfred Bulai":

- „Prodecanul Marius Pieleanu e mult mai agresiv sexual cu studentele si mult mai lipsit de scrupule decât colegul Alfred Bulai. Pieleanu e protejat de rectorul SNSPA Remus Pricopie si de decanul facultatii de Stiinte Politice, Cristian Parvulescu, care stiu de peste 20 de ani dar tac mâlc, pentru că Pieleanu e omul PSD. Nevasta lui Pieleanu, Manuela, a fost numită de PSD la Curtea de Conturi, unde câștigă peste 5.000 de euro lunar";

- „Cristian Pârvulescu, decanul facultății de Științe Politice din SNSPA, la care Marius Pieleanu e prodecan, știe de peste 20 de ani dar nu face nimic. SNSPA e controlată de PSD, iar Pieleanu e omul PSD. Dacă Pârvulescu ia măsuri împotriva lui Pieleanu, a doua zi e zburat din funcția de decan. Așa arată prostituția academică";

- „Ca student la SNSPA, am participat la o petrecere restrânsă chiar în sediul SNSPA din Str. Povernei, și am fost de față când Marius Pieleanu i-a spus unei colege 'te-aș f**e aici, pe masă!'. Dacă vreodată acest nenorocit va fi trimis în judecată, voi veni în instanță să depun mărturie. Mara Mateescu, mai ai de gând să taci mult și să-l lași pe Pieleanu în libertate, să facă noi victime?";

- „Îl cunosc pe Pieleanu de acum 8 ani, pe vremea cand îmi era profesor și pot să confirm că recurge la amenințări de genul: te culci cu mine sau te pic. Pe mine a vrut să mă forțeze să-mi iau lucrarea de diplomă la el, l-am refuzat și un an am stat cu mare teamă. Stupoarea mea a fost maximă când l-am văzut în comisia de examinare a lucrării de diplomă. Norocul meu a fost că era prezent și profesorul meu coordonator, care mi-a susținut pledoaria. În rest, no comment. Colege de-ale mele au pățit-o cu el… Este un personaj patologic… care dă sfaturi la TV. Nu știu cum sunt acceptați astfel de oameni în poziții de sfătuitori”.

Dezvăluirile jurnalistei Carmen Dumitrescu, despre Marius Pieleanu

Prima persoană care a mediatizat cazul „Marius Pieleanu" este jurnalista Carmen Dumitrescu.

„Încerc să-mi pun ideile într-o ordine cu sens. Și cel mai bine e să încep de la început. Din primele zile în care am început să merg la cursuri. Evident, discutam cu colegi mai mari despre cum sunt profesorii, despre cât de exigenți sunt, despre cât de buni sunt, pentru că la SNSPA fiecare profesor era, de fapt, un personaj. Ungureanu era cel exigent și nonconformist, Miroiu era femeia cu autoritate, Țăranu era eruditul cu grai moldovenesc, la cursurile căruia stăteai cu răsuflarea tăiată, Pârvulescu era cel înțelegea cum funcționează lumea politică de la cap la coadă. Dar când a venit rândul profesorilor de la Sociologie (Bulai și Pieleanu), studentele mai mari ne-au zis scurt: 'Aveți grijă cu ăștia! Mai ales dacă vă cheamă în practică! Și să aveți grijă cum vă îmbrăcați la cursuri, că dacă le place de voi, aia e!'

Era un fel de fapt știut, o parte a statu-quo-ului universitar la SNSPA. Era una dintre garanțiile universitare: că dacă cumva le placi ăstora doi, e nasol de tine! Deci trebuia să ai grijă! În ce consta această autoprotecție, nu știu nici acum. Cert e că multe dintre noi, când aveau cursuri de sociologie, aveau grijă să nu se machieze și să nu se îmbrace în vreun fel care ar fi putut fi catalogat drept atrăgător.

De-a lungul celor patru ani în care am urmat cursurile la SNSPA și în care am fost studenta celor doi, am auzit zeci de întâmplări. Majoritatea din practică. Se vorbea și despre violuri. Mereu întrebam de ce nu spune nimeni nimic. Motivele erau cam aceleași: nu e bine pentru imaginea unei tinere studente cu o carieră în față să se audă că a fost abuzată sexual, părinții ar fi fost dezamăgiți, mulți plăteau taxe ca să își țină copiii acolo și voiau ca banii lor să se concretizeze în diplome, nu în plângeri penale. Așa că fetele tăceau.”, a afirmat jurnalista.

Ziarista a concluzionat că vina ar aparține chiar conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA):

„Sigur, dacă conducerea universității ar fi ascultat zecile, ba îndrăznesc să spun, sutele de mărturii despre comportamentul inadecvat al celor doi profesori, fetele acelea pe care azi le vedem în investigația Snoop n-ar fi fost obligate să trăiască cu traumele pe care le au".

Marius Pieleanu ar fi încercat să o convingă și pe Ana Birchall

Printre victimele lui Pieleanu ar fi fost studente, dar și femei din politică, precum Ana Birchall.

Deși scandalul în care apare și numele său este public de două zile, sociologul Marius Pieleanu nu s-a apărat sub nicio formă până la această oră, el neieșind cu declarații pe acest subiect.

