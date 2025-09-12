Șumudică pleacă la mii de kilometri de casă! Unde și-a găsit echipă antrenorul român

Marius Sumudică. Foto: X / @HaberTScom

Liber de contract după despărțirea de Rapid, Marius Șumudică (54 de ani) și-a găsit, în sfârșit, un nou angajament.

Marius Șumudică va pleca să antreneze în China, la formația Yunnan Yukun, la care evoluează Andrei Burcă și Alex Ioniță, informează Eurosport.ro.

Yunnan Yukun s-a despărțit recent de Jorn Andersen, norvegianul care în trecut a condus naționalele Coreei de Nord și Hong Kongului și a decis să îi dea o șansă lui Șumudică.

Echipa este pe locul opt în campionatul Chinei, dar a avut un parcurs dezamăgitor în ultimele etape, astfel că a decis să meargă pe mâna lui Șumudică.

Șumudică recunoștea zilele trecute că e în discuții aproape finalizate, înaintând și o variantă din Arabia Saudită.

„Deocamdată, sunt în discuții foarte avansate cu o echipă din Asia. Negociem. Ne-am înțeles, dar mai sunt niște detalii de pus la punct. Sunt 2 echipe de fapt, una din China și una din Arabia Saudită.

Sunt mici detalii. Dacă, între timp, mă înțeleg cu cei din Arabia voi da curs ofertei lor. Vreau să antrenez, nu vreau să mai stau acasă. Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari", spunea Șumudică.

