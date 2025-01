Marius Șumudică, după decizia radicală luată la Rapid: ”Lipsă de respect”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Marius Șumudică, l-a exclus din lot, vineri, pe atacantul Aaron Boupendza, care a refuzat să se întoarcă în România împreună cu echipa din stagiul de pregătire efectuat în Dubai, caracterizând comportamentul său drept 'o lipsă de respect'.

'Indiferent de relația mea cu Aaron Boupendza, de-a lungul timpului, consider că acest comportament al său este o lipsă de respect, atât la adresa colegilor săi, cât și la adresa mea ca antrenor al acestei echipe, care în doar câteva zile are un meci oficial de jucat. Am participat și eu la ședința din cadrul clubului de astăzi și, împreună cu conducerea clubului, am decis că lui Boupendza i se vor aplica sancțiuni disciplinare severe, iar până la finalizarea unei anchete interne, care să lămurească această situație a jucătorului, acesta nu va mai face parte din lotul echipei FC Rapid', a spus antrenorul, conform site-ului oficial al grupării giuleștene.

Tot în cursul zilei de vineri, acționarul Victor Angelescu anunța că Boupendza va fi 'drastic sancționat' și explica faptul că singura datorie a clubului față de Aaron Boupendza era tranșa din bonusul de instalare, a cărei scadență a fost în luna decembrie și care a fost achitată în ianuarie.

Atacantul gabonez Aaron Boupendza, transferat la 13 septembrie 2024, a refuzat, joi, să se întoarcă în România împreună cu lotul echipei Rapid din stagiul de pregătire din Dubai. Motivul invocat de fotbalist a fost restanța pe care clubul o are față de el din bonusul de instalare trecut în contract la realizarea transferului.

Rapid va juca luni (20:30) primul său meci oficial din acest an, în Giulești, cu Poli Iași, în etapa a 22-a a Superligii.

