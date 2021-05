Inca o lovitura importanta pentru Marius Sumudica! Unde va antrena romanul dupa ce nu a mai mers la FCSB

Antrenorul roman este la un pas de a semna un nou contract, dar nu cu o echipa din Liga 1 Dorit la FCSB , Sumudica a acceptat in prima faza propunerea, dar s-a intors din drum la o zi distanta."Exista posibilitatea sa inchei negocierile diseara. Intr-o luna, o luna si ceva, sper sa fiu pe teren cu cronometrul in mana, cu fluierul in gura. Nu-mi doresc in Romania, vreau o echipa sa ma bat la trofee.Marius Sumudica semneaza cu o noua echipa! Anuntul antrenoruluiConditiile pe care le doresc sunt mult peste cele din fotbalul romanesc. Imi doresc sa ma simt antrenor, pe unde am fost, nu mi-a lipsit nimic de la alimentatie la echipament.Partea financiara este mult superioara, indiferent unde am fost sunt respectat, sunt oprit de oameni sa faca foto cu mine. Oferta e din Arabia Saudita",a spus Sumudica pentru Digisport Sumudica este liber de contract din iarna, dupa despartirea de Rizespor.