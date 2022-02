Marius Șumudică a fost dat afară de la Malatyaspor, dar s-a trezit și cu o serie de acuzații incredibile la adresa sa.

Conform unui colaborator din staff, antrenorul român ar fi hărțuit sexual fotbaliști de la echipa sa.

Oguzhan Erdogmuş, translatorul lui Șumudică, a spus acest lucruri.

"Când Marius Șumudică a venit la Yeni Malatyaspor, eu nu am vorbit, din respect pentru comunitatea din Malatya. Mai mulți oameni au intervenit.

Acum pot să vorbesc liber. Marius Șumudică a abuzat sexual și verbal jucătorii. Dacă vreți, pot să dovedesc", a declarat Oguzhan Erdogmuş, conform Hurriyet, citat de Digisport.

Reacția lui Șumudică despre acest caz nu a întârziat să apară.

"Vă rog să mă credeţi că am rămas blocat când am aflat ce poate debita acest om! Este acelaşi personaj care m-a atacat când m-am dus la Malatyaspor şi nu l-am luat in staff.

Cât am stat la echipă a tăcut. Acum, că am plecat, iar a început. Apoi m-a pufnit râsul! Poţi spune multe despre Şumudică, dar nu aşa ceva! Niciodată! Eu sunt familist convins. Mie îmi plac femeile, nu-mi plac băieții.

Eu sunt un familist convins, nu am nicio treabă cu partea cealaltă. Mai multe nu are sens să spun pentru că, după aşa ceva, am apelat deja la avocat. Nu se poate altfel", a spus Șumudică pentru Digi Sport.

Ads