Marius Șumudică stă lângă telefon, gata să preia Craiova: ce a declarat antrenorul

După ce Rapid i-a închis ușa, Marius Șumudică e pregătit să accpepte o ofertă de la Universitatea Craiova.

Oltenii s-au despărțit de Eugen Neagoe, iar Marius Șumudică așteaptă doar un semn din partea lui Mihai Rotaru.

„În momentul de față am fost pentru prima oară în 20 de ani în concediu, apoi am fost mai mult preocupat de viața de familie, ieri am făcut 30 de ani de căsnicie, a fost și ziua fetiței mele. Doar am urmărit meciurile din Liga 1, am avut o invitație, timpul mi-a fost limitat, am fost plecat și din țară.

Revenind la Craiova, nu am discutat cu absolut nimeni, nu este că ce s-a întâmplat la Rapid. Nici acolo n-am vorbit, n-am pășit pe Giulești, cât a fost Mutu pe Giulești. Eu n-am fost nici la Centenar, în afară de lucrurile ăstea niciodată nu vorbesc despre echipă care are antrenor.

Probabil că domnul Rotaru are vreo soluție de avarie, cu mine n-a discutat nimeni. Eu sunt franc, spun ceea ce simt. Până la proba contrarie nu te contrazic. Până în momentul de față nu am avut niciun contact de niciun fel.

Ads

E o echipă iubită unde trebuie să produci fotbal, nu e ușor. Are în componență jucători buni, pe Mitriță care eu l-am antrenat ultimul an, am și spus-o și de el și de Djokovic că i-am ajutat. Mai departe ce să spun, Craiova e echipă cu jucători buni, au jucători buni în componență, pot face performanță. Universitatea Craiova se bate fără probleme la primele trei locuri.

Eu niciodată nu o să vin la o echipă să spun că o să iau titlul, am spus că dacă voi fi să lucrez la o echipă din primele patru cu siguranță mă voi bate pentru primul loc, dar nu pot să spun, și la Astra am spus, nici nu era în plan când am luat campionatul. Dar, Craiova la momentul ăsta, la foamea de performanță, am înțeles că are condiții extraordinare, are posibilitatea de a câștiga și campionatul", a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Ads