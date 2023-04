Marius Șumudică a dezvăluit ce-a discutat cu Cristiano Ronaldo: ”Despre lucruri comune”

Echipa saudită Al Nassr, cu Cristiano Ronaldo titular, a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Al Raed, antrenată de tehnicianul român Marius Șumudică.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul încă din minutul 4, iar la pauză s-a intrat cu 1-0 pentru Al Nassr. După pauză, gazdele au mai marcat de trei ori, prin Ghareeb (min. 55), Maran (min. 90) şi Sulaiheem (min. 90+5).

În echipa Al Raed, antrenată de Marius Şumudică, au fost titulari şi doi fotbalişti români: portarul Silviu Lung jr şi mijlocaşul Alexandru Mitriţă. Mitriţă a fost înlocuit în minutul 84.

În clasament Al Nassr se află pe locul al doilea, cu 56 de puncte, la trei puncte de lider, Al Ittihad. Al Raed ocupă poziţia a 11-a, cu 26 de puncte.

La final, Marius Șumudică a reușit să obțină tricoul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluind și ce a discutat cu starul portughez.

„Pentru oricine care are tricoul lui Ronaldo e un motiv de mândrie. Dar nu a fost scopul meu să i-l cer. Am vorbit despre lucruri comune, legate de Madeira și Funchal, pentru că am jucat și eu la Maritimo.

Chiar avem o cunoștință comună, pe domnul Joao Camacho. Era director la Maritimo când am jucat eu acolo, după care a lucrat cu Cristiano, ca impresar în firma lui Jorge Mendes.

Am văzut fel de fel de reacții despre interacțiunea cu Ronaldo. Eu pot vorbi doar despre cum mi s-a părut mie. E un om foarte deschis și extrem de respectuos, cum nu cred că sunt foarte mulți dintre cei care ajung la un asemenea nivel.

La presiunea care este pe el ar putea fi mult, mult mai rece. Am vorbit puțin și după încălzire, și după finalul meciului.

Chiar dacă rezultatul m-a supărat foarte mult, aceasta este o întâlnire pe care o să o țin minte”, a spus Marius Șumudică, potrivit digisport.ro.