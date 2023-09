Marius Șumudică a revenit în Turcia: declarații mari la prezentare

Gaziantep FK a anunţat, joi, revenirea lui Marius Şumudică în funcţia de antrenor principal.

Contractul este valabil până la finalul acestui sezon.

"Pentru a aduce un nou entuziasm comunităţii noastre, ne-am înţeles cu tehnicianul Şumudică, pe care îl cunoaştem îndeaproape, până la sfârşitul sezonului. El a creat o echipă de succes în trecut şi a reuşit să ne ducă echipa în fotoliul de lider. Cu toate acestea, desigur, acţiunile sale din când în când au supărat oraşul nostru. Motivul a fost dragostea oraşului Gaziantep pentru el. Totuşi, sunt martor al regretului său pentru situaţiile negative trăite, din momentul în care am început negocierile cu el. Şi în această direcţie, ne-a promis că va avea doar un principiu de lucru axat pe succesul echipei. Îmi doresc ca acest acord să fie benefic pentru oraşul nostru şi pentru clubul nostru. Îi doresc succes lui Şumudică", a declarat preşedintele clubului, Memik Yilmaz.

“Nu a fost uşor pentru mine, dar am venit cu inima deschisă. Mă simt ca acasă aici. Acest loc mi-a oferit totul înainte. Am încercat să dau totul acestui oraş. Am vrut să fac o glumă într-un interviu, dar nu am crezut că va fi o problemă. Apoi, oraşul a devenit sensibil la această glumă. Am prezentat scuze tuturor, dar era prea târziu. Din acel moment, atât eu, cât şi oraşul am pierdut. Cer scuze din nou tuturor. Este un mare risc pentru mine să vin aici acum. Iau acum o echipă, dar iau o echipă despre care nu ştiu cum este pregătită. Cu toate acestea, nu am fost niciodată în cariera mea un antrenor care să retrogradeze. Cred că voi cunoaşte succesul la această echipă. Avem o poveste neterminată aici, sper să o împlinim din nou cu succes", a afirmat Şumudică.

Marius Şumudică a mai antrenat Gaziantep FK în perioada 2019-2021.

La echipa din Gaziantep este legitimat Alexandru Maxim.

Ads