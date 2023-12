Șumudică anunță revoluție la Gaziantep: ”N-am mai trăit așa ceva”. Românul care a ratat penalty

Gaziantep, echipa antrenată de românul Marius Şumudică, a fost învinsă duminică, în deplasare, scor 4-2, de echipa Kasimpaşa, într-un meci din etapa a 14-a a campionatului turc, Super Lig.

Kasimpaşa a condus cu 3-0 la pauză, după golul lui Aytaç Kara (min. 3) şi dubla reuşită de Mortadha Ben Ouanes (min. 16 şi 31). În partea secundă, elevii lui Şumudică au revenit prin două goluri înscrise rapid, în minutele 52 şi 53, prin Mustafa Eskihellaç şi Lazar Markovic, dar nu au putut egala. Gazdele au stabilit scorul final în minutul 82, prin Mamadou Fall şi Kasimpaşa s-a impus cu 4-2.

La Gazientep, portarul Florin Niţă şi Junior Morais au fost integralişti, iar Alexandru Maxim şi Denis Drăguş au fost titulari. După ce a ratat un penalty în minutul 45+2, Maxim a ieşit în minutul 80, iar Drăguş a fost înlocuit în minutul 72.

Gaziantep este pe locul 14 în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Kasimpaşa are 21 de puncte, fiind pe locul 7.

"Din păcate, am primit goluri foarte ușor în prima repriză. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Am primit trei goluri în 45 de minute. Am făcut o schimbare de sistem în repriza secundă, atunci când am introdus trei jucători. Am început să jucam mai bine în atac.

Am marcat două goluri în 8 minute. Nu am putut profita de 6 ocazii clare. Am ratat și un penalty. Daca am fi putut termina prima repriză cu un gol, în partea a doua ar fi fost altceva pentru noi. Nu este ușor să revii de la 3-0. Îmi felicit jucătorii pentru lupta din repriza secundă.

Ăsta ar trebui să fie spiritul echipei. Vom începe de azi, când ne întoarcem la Gaziantep, să vedem cine merită tricoul. Vreau ca fotbaliștii să arate caracter. Vreau să lupte pe teren. Nu contează numele jucătorului .Cine vrea să joace, va juca, iar cei care nu vor să joace pot pleca în ianuarie”, a spus Șumudică.