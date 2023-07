Toată familia antrenorului plânge pentru că Șumudică nu a ajuns la Rapid: "Rar mi-a fost dat s-o văd așa pe mama"

După ce conducerea Rapidului a anunțat că l-a ales pe Cristiano Bergodi pentru postul de antrenor, Marius Șumudică și-a exprimat frustrarea.

Șumudică se consideră nedreptățit și a anunțat că "rapidistul din mine a murit". De asemenea, antrenorul a declarat că e gata să meargă la orice echipă, indiferent că se numește FCSB sau Universitatea Craiova.

Antrenorul a dezvăluit că și mama lui a suferit pentru că nu a ajuns la Rapid.

”E mama, ce să-i fac? În viață se întâmplă și lucruri de genul acesta. Probabil că m-ar fi vrut acasă. Sunt plecat, am plecat patru ani în Turcia și doi ani și jumătate în Arabia Saudită, nu e ușor ca familia mea să rămână acasă.

Eu îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine, inclusiv familia mea. Eu când am văzut-o pe mama mea că plânge lângă mine... Rar mi-a fost dat s-o văd așa pe mama, doar la tragedii în familie, când i-a murit mama. Când am văzut lucrul ăsta... Nimic nu m-a mișcat mai mult.

M-am îmbrăcat și am plecat pe străzi și m-am plimbat două ore”, a declarat Marius Șumudică, la emisiunea Liga Digisport.

