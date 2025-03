Marius Șumudică, în război cu fanii FCSB: ”Le-am zis că au fost zero, sunt doar cetățeni!”

FC Rapid București și FCSB au terminat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, în etapa a 29-a a Superligii de fotbal.

Campioana, care a revenit pe primul loc cu acest egal, a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaș galben (36).

Rapid a avut prima ocazie bună a meciului, prin Alexandru Dobre (6), al cărui șut de la 25 de metri a fost deturnat în corner de portarul Ștefan Târnovanu.

FCSB a dominat cea mai mare parte a primei reprize și și-a creat mai multe ocazii de gol până la eliminare. David Miculescu (13) a șutat din careu, dar portarul Marian Aioani a respins. Andrei Gheorghiță (34) a șutat peste poartă de la circa 23 metri. Juri Cisotti (35) a ratat o mare șansă de gol, șutând de la 14 metri pe lângă, deși rămăsese cu portarul în față.

În partea secundă, FCSB a mai avut o oportunitate mare, prin Mihai Popescu (58), care a reluat din apropiere, dar Aioani a reținut.

Dobre a trecut și el pe lângă gol (63), dar a ratat șutul din 6 metri.

Rapid a reușit să marcheze prin același Dobre (68), după o fază confuză în careul roș-albaștrilor, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid.

La final, antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, s-a contrat cu fanii FCSB-ului, subliniind faptul că adevărata Steaua e de fapt echipa din Ghencea, CSA.

„Azi, cei din galeria lor au fost zero. Le-am zis că au fost zero ca și galerie. Îi felicit pe suporterii noștri. Le-am arătat că pentru mine sunt zero. Băieții șmecheri sunt la Peluza Sud, cei de aici sunt doar cetățeni”, a spus Șumudică.

