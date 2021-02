Sumudica, la un pas de demisie in Turcia. "Nici Mourinho nu ar obtine rezultate bune aici"

Sivasspor a ramas in inferioritate numerica in minutul 32, cand a fost eliminat Yesilyurt."Am doar o intrebare. Tomas un este un anrtenmor bun. Unal Karaman nu este un antrenor bun. Ismail Kartal nu este un antrenor bun. Sumudica nu este un antrenor bun. Ce antrenor sa vina la echipa asta?Am jucat 80 de minute 11 la 10. Nu am avut niciun sut. Nu am un joystick in mana, nu pot controla. Nici Jose Mourinho nu ar obtine rezultate bune la Rize daca ar veni. Eu doar atat pot. Nu pot mai mult.Am folosit toate abilitatile mele. La Kayseri am obtinut rezultate bune, la Gaziantep am obtinut rezultate bune, dar aici nu am reusit. Daca jucatorii, conducerea, suporterii nu sunt multumiti, ne punem la masa si ne intelegem in privinta contractului", a declarat Maroius Sumudica dupa meci, potrivit Hurriyet.Echipa lui Sumudica ocupa locul 15 in clasament, cu 28 de puncte, iar Sivasspor este pe 11, cu 32 de puncte.CITESTE SI: