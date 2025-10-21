Marius Șumudică e șocat de ce-a văzut: ”Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion”

Antrenorul Marius Șumudică, liber de contract, a comentat în termeni duri scandalul iscat după fluierul final din meciul Petrolul - CFR Cluj (1-0), când italianul Andrea Mandorlini a avut un schimb aprins de replici cu Eugen Neagoe, tehnicianul ploieștenilor, pe care l-a și împins ușor.

Marius Șumudică a atras atenția că un astfel de gest al unui antrenor străin în Turcia, acolo unde a activat mult timp, ar fi avut consecințe grave.

„Mie nu mi se pare normal ca un antrenor străin, care vine în România să aibă o astfel de atitudine. Noi suntem prea permisibili. Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion.

Să ajungi să ai o astfel de atitudine? Să te duci spre banca lor de rezerve? Să încerci să îmbrâncești antrenorul echipei adverse, la el în țară? Nu există așa ceva! Pentru mine e strigător la cer”, a precizat Marius Șumudică, la Fanatik.ro.

”Dar mașina care stă în garaj și pe care nu o pornești, nu mai e ca mașina care merge zi de zi. Ca antrenor trebuie să lucrezi. Te uită lumea. Probabil a fost cea mai la îndemână soluție la momentul respectiv. S-a ales să se meargă pe mâna dânsului.

Jos pălăria. Era un antrenor care antrenase prin Italia, nu la un nivel foarte mare, dar rezultatele acum vorbesc și au ajuns într-o criză. E o criză acută a jocului. Ceea ce am văzut la CFR, pe mine m-a dezgustat”, a mai spus Șumudică despre Mandorlini, aflat pe picior de plecare de la CFR Cluj.

