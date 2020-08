Alibec, dorit in Turcia. Sumudica: "Sunt discutii intre cluburi. Noi putem sa dam 800.000 de euro pe fotbalist"

"La romani singurul care ma intereseaza este Denis Alibec, dar ne lovim de suma de transfer. Am avut o discutie cu domnul Niculae, am vorbit si cu Dani Coman.Sunt discutii intre cluburi, dar cred ca diferenta e prea mare. Este o suma buna pentru fotbalul romanesc.Suma pe care clubul nostru este dispus sa o plateasca este 800.000 de euro si 30 la suta dintr-un viitor transfer. Avand in vedere ca mai are un an de contract", a spus Sumudica.Marius Sumudica l-a antrenat pe Denis Alibec la Astra Giurgiu