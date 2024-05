Decizia luata de seicii lui Al-Shabab dupa declaratiile virulente facute de Marius Sumudica

Declaratiile dure facute de Marius Sumudica nu le-au picat deloc bine seicilor care conduc formatia Al-Shabab din Arabia Saudita.

Potrivit Almowaten.net, seicii au hotarat sa renunte la Sumudica si nu-i vor mai oferi prelungirea contractului.

Sursa citata scrie ca Sumudica a fost deja informat de presedintele Khaled Baltan ca va pleca din vara de la Al-Shabab.

Dupa ultimul meci din campionat, Sumudica a reactionat dur si a lasat sa se inteleaga ca despartirea e iminenta.

"Shabab, cu Sumudica antrenor, e pe locul 3. Vor trebui sa ma mai suporte trei meciuri si apoi sa-si aleaga ce antrenor vor. Eu respect mult clubul. Echipa aceasta nu a fost niciodata pe locul 3 in ultimii ani. Sunt al doilea antrenor din istoria clubului care a facut 50 de puncte si cred ca merit mai mult respect din partea lor, dar nu e o problema.

Am castigat atatea meciuri si, dupa o singura infrangere, mi-au facut semn sa plec. Nu mi s-a mai intamplat asta niciodata. Mai avem trei jocuri si voi da tot ce am mai bun pentru Shabab, pentru a termina in primele trei sau patru si sa ne calificam in Liga Campionilor, iar apoi vom vedea. Daca vor sa-l aduca pe Guardiola si Mourinho, n-am nicio problema, dar nu stiu daca vor face mai multe puncte! Eu sunt al doilea antrenor dupa Preud'homme care a reusit acest lucru. Dragoste cu sila nu se poate!", a spus Sumudica in interviul acordat dupa meciul cu Al-Batin, castigat cu 2-1.

In acest moment, Al Shabab ocupa locul 3 in campionatul din Arabia Saudita, cu sanse foarte mari de calificare in Liga Campionilor Asiei.

In sezonul precedent, echipa a incheiat pe locul 10, aproape de retrogradare.

Cel mai probabil, chiar si dupa plecarea de la Al Shabab, Sumudica va ramane in zona Golfului, avand oferte din Emiratele Arabe Unite si Qatar. O alta posibilitate este Turcia.

