Maxim a dat si el gol pentru Gaziantep, care a juns pe locul 3 in Turcia, la doar doua puncte de liderul Galatasary.

La finalul meciului, Sumudica a oferit declaratia zilei."Echipa adversa a avut posesia mingii de 76%. Daca vor pot sa ia mingea acasa, eu am 3 puncte si 3 goluri "", a spus antrenorul roman.Sumudica este in ultimele sase luni de contract cu Gaziantep, insa nu vrea sa ramana la formatia turca.Echipele din Golf deja ii dau tarcoale romanului si ii ofera salariu urias.