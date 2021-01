Sumudica, dat afara de guvernatorul orasului Gaziantep. Cum au incercat jucatorii si presedintele clubului sa schimbe decizia baronului local

Potrivit jurnalului turc, dupa conferinta de presa sustinuta de Sumudica inainte de plecarea de la Gaziantep, in care tehnicianul a plans si a spus ca ii pare rau de ce s-a intamplat si de faptul ca o greseala a sa a dus la despartire, romanul a fost contactat telefonic de Mehmet Buyukeksi.El i-ar fi spus tehnicianului ca a procedat asa cum trebuie. "Am vorbit si inainte. Eu nu am vrut ca tu sa pleci. Daca aveam intentia sa renuntam la tine in acest moment la conducerea echipei in locul tau era alt antrenor. A fost o decizie a orasului. Totusi, o sa fac tot ce pot. Asteapta veste de la mine pana dimineata", i-ar fi spus Buyukeksi lui Sumudica.La hotelul in care se afla Sumudica au venit apoi pentru a fi alaturi de tehnician jucatorii Alexandru Maxim, Kevin Mirallas si Jean-Armel Kana-Biyik. Ei l-au sunat, fiecare in parte, pe Buyukeksi.Si alti jucatori au discutat la telefon cu presedintele clubului si i-au spus ca Sumudica trebuie iertat si ca ei formeaza o familie. Jucatorii au vorbit si cu alti oficiali din conducerea clubului.Mehmet Buyukeksi a vorbit, la randul sau, cu guvernatorul Davut Gul si cu alti conducatori din Gaziantep, insa nu a reusit sa convinga.Dupa toate discutiile, vineri, la ora locala 11.00, Buyukeksi l-a sunat pe Sumudica si i-a spus acestuia ca in pare rau, dar despartirea este definitiva. "Multumim pentru tot. Nu vom uita tot ce ai facut pentru echipa", a spus presedintele clubului.Marius Sumudica a revenit vineri in Romania.CITESTE SI: