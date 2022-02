Marius Sumudica, aproape sa aduca la Gaziantep un fost "decar" al nationalei Romaniei - presa

Tehnicianul roman Marius Sumudica poate da lovitura in Turcia, acolo unde o antreneaza pe Gaziantep, urmand sa aduca la echipa un fost decar al nationalei Romaniei la fotbal.

Sumudica il doreste cu ardoare pe Alexandru Maxim, 29 de ani, care pare aproape de o mutare din Germania in campionatul otoman.

Conducerea lui Gaziantep se afla in negocieri cu Maxim, care se afla la Mainz 05 in Germania, dar nu prea mai joaca de foarte multa vreme in Bundesliga. Turcii de la Olaymedya scriu ca negocierile se pot incheia cu un succes chiar duminica, presa turca fiind citata si de cotidianul roman Gazeta Sporturilor.

In acest sezon, Maxim a bifat doar 139 de minute la Mainz, fiind pe teren doar in 6 partide.

Tot in aceasta perioada de mercato, Sumudica l-a dorit si pe Alex Chipciu, fost la Anderlecht, dar acesta a preferat sa se intoarca in Romania si a semnat cu CFR Cluj.

Daca va semna cu Gaziantep, Alex Maxim ar fi coleg si cu un alt roman de nationala, e vorba de Alin Tosca, fost capitan la FCSB.

Maxim are 39 de selectii la nationala mare a Romaniei, fiind promovat acolo de Victor Piturca, fostul selectioner al Romaniei.

In ultima partida de campionat, Gaziantep a fost invinsa cu 1-0 de formatia lui Bogdan Stancu, Genclerbirligi.

D.A.