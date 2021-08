Haos la CFR Cluj! Ce vrea să facă Șumudica la echipă deși nu mai este dorit de patronul Neluțu Varga

Șumudică nu a fost lăsat de bodyguarzi să intre la antrenament și a fost anunțat că este demis de la campioana României."Eu am făcut programul pentru mâine. Nu m-a sunat nimeni, eu tot aştept. Astăzi, stie toată lumea, am fost la antrenament şi nu am fost lăsat să intru. Diseară. jucătorii nu se vor duce la antrenament! Nu ştiu ce se întâmplă sau ce o să fie. Eu am contract si nu pot sa îmi dau demisia pentru că sunt pe primul loc în campionat şi sunt calificat în grupele Conference League!Mâine echipa trebuie să intre în cantonament pentru meciul cu FCSB ! Vom vedea! Deocamdată, clubul nu are jurist, nu are preşedinte... Nici nu ştiu cine şi când o să mă sune, dacă o să mă sune", a spus Șumudică pentru digisport.roDupă eliminarea din Europa League, patronul Neluțu Varga a demis conducerea tehnică și administrativă de la CFR Cluj